У жакеті та лакованих туфлях: норвезька принцеса Інгрід Олександра з'явилася на публіці

21 січня норвезька принцеса Інгрід Олександра відсвяткує своє 18-річчя.

Більшість запланованого святкування було відкладено через пандемію, однак, досягнення повноліття майбутньої королеви Норвегії має бути ознаменовано низкою урочистостей від імені уряду, а також у планах на цей день був спеціальний вечірній прийом, де принцеса вперше з'явилася б у тіарі.

Принцеса Інгрід Олександра / Getty Images

Сьогодні принцеса напередодні свого повноліття завітала до парламенту, де його президент Масуд Гараххані поінформує її про роботу Національної асамблеї. Принцеса прибула одягнена в елегантний світлий жакет, кофту в тон та чорні штани, а взута у чорні лаковані туфлі. В руках у неї був маленький бордовий клатч-конверт зі шкіри крокодила, а у вухах виблискували сережки з камінням.

Далі у принцеси відбудеться візит до Верховного суду. А завершиться день відвіданням канцелярії прем'єр-міністра країни Йонаса Гар Стере для того, щоб отримати інформацію про діяльність уряду та міністерств.

Принцеса Інгрід Олександра / Getty Images

Завтра Інгрід Олександра прийме у Королівському палаці Осло вітальні делегації з нагоди свого 18-річчя. Батьки принцеси – кронпринц Гокон та кронпринцеса Мете-Марит також будуть присутні.

Спадковий кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Getty Images

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