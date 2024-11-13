У жакеті та легінсах: стильна королева Ранія відвідала діловий захід

Королева Ранія зустрілася з членами Асоціації ділових та професійних жінок в Аммані.

54-річна королева обрала для нового виходу у світ повністю чорний костюм, що складається з жакету та штанів-легінсів, поєднуючи його з лакованими туфлями-човниками на підборах. Доповнила свій образ Ранія сумкою Bottega Veneta, зробила французький манікюр, легке хвилясте укладання та макіяж у теплих відтінках.

"Сьогодні на нас чекають захопливі бесіди з членами Асоціації ділових і професійних жінок, які завершилися чашкою чудової кави, виробленої та красиво упакованої в Йорданії компанією Bunni Coffee Roastery and Academy", — написала у підписі під світлинами королева Ранія.

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Королева Ранія також відвідала кав'ярню та академію Bunni Coffee Roastery, мета якої – дати людям та компаніям можливість навчитися готувати каву.

Нагадаємо, нещодавно королева публікувала у своєму блогу миле фото з онукою принцесою Іман, написавши, що взяла із собою дитину на зумконференцію.

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