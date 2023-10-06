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У жакеті та лляних штанях: кронпринцеса Мері відвідала лікарню у Копенгагені

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У жакеті та лляних штанях: кронпринцеса Мері відвідала лікарню у Копенгагені

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Данська кронпринцеса Мері відвідала Дитячий та підлітковий психіатричний центр лікарні Біспеб'єрґ у Копенгагені.

Принцеса пройшлася мініатюрною червоною килимовою доріжкою, розстеленою лікарняними клоунами Бастою, Беллою Біндестрегом і Баглаєнсом під час відвідин данської лікарні.

Кронпринцеса Мері / © Getty Images
Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Кронпринцеса була в жакеті з шерсті мериноса від Harris Wharf London під яким була біла футболка, в лляних штанях зі стрілками від Polo Ralph Lauren і взута в шкіряні туфлі-човники Malone Souliers.

Мері розпустила й накрутила хвилями довге каштанове волосся, одягла сережки-кільця із золота та кілька підвісок на шиї. У неї був гарний манікюр у теплому відтінку, під який було підібрано помаду. Мері була в чудовому настрої і мала розкішний вигляд.

Кронпринцеса Мері / © Getty Images
Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як кронпринцеса Мері у "гороховій" сукні від Prada сяяла на зустрічі з подружжям Зеленських.

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Дата публікації
Перегляди
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