У жакеті та на високих підборах: 83-річна королева Софія на заході

У жакеті та на високих підборах: 83-річна королева Софія на заході

Іспанська королева Софія відвідала вчора чергову робочу зустріч.

Іспанська королева Софія у свої 83 роки все ще досить активно працює і вчора відвідала зустріч із опікунською радою Фонду нирок Іньїго Альвареса де Толедо в готелі Rosewood Villa Magna у Мадриді.

Одягнена королева була в білу блузку, подовжений жакет на один ґудзик, чорні класичні штани і взута в чорні ботильйони на досить високих підборах. В руках Софія тримала маленьку сумку на ремінці-ланцюжку, на шиї у неї було кілька прикрас, а до піджака була пришпилена брошка. Її Величність була в захисній масці, із золотими сережками у вухах і з гарним укладанням.

Королева Софія / Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, Її Величність зустрічалася з офіційними особами Асоціації продовольчих банків Коста-дель-Соль, коли відвідувала об'єкти та провела зустріч із волонтерами у Малазі.

Королева Софія / Getty Images

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