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У жакеті та штанях-дудочках: стильний вихід улюбленої невістки Єлизавети II — Софі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
826
Час на прочитання
1 хв
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У жакеті та штанях-дудочках: стильний вихід улюбленої невістки Єлизавети II — Софі

Графиня Весекська Софі / Фото: Getty Images

Графиня Вессекська Софі вчора виконувала свої королівські обов'язки.

Вона відвідала захід, який називається День різних навичок Whizz-Kidz у баптистській церкві Гілфорда в однойменному місті.

Графиня Весекська Софі / © Getty Images
Графиня Весекська Софі / Фото: Getty Images

57-річна Софі мала чудовий вигляд в темно-синьому оксамитовому жакеті під яким була синя водолазка та смарагдові штани-дудочки. Доповнила образ туфлями від LK Bennett з лакованої шкіри та з круглими носами, а також сумкою Sophie Habsburg.

Образ графиня Весекська доповнила двокольоровими сережками-висячками, на грудях у неї виблискував кулон на довгому ланцюжку, макіяж був легкий і в натуральних відтінках, а волосся розпущене.

До речі, у штанях такого ж кольору ми бачили Софі нещодавно на іншому заході.

Графиня Софі Весекська / © Getty Images
Графиня Софі Весекська / Фото: Getty Images

Софі — улюблена невістка королеви Єлизавети II, яка найбільше сумувала і не могла стримати емоцій на публіці, коли відбувалося прощання з монархинею.

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Дата публікації
Перегляди
826
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