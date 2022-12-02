У жакеті та штанях-дудочках: стильний вихід улюбленої невістки Єлизавети II — Софі

Вона відвідала захід, який називається День різних навичок Whizz-Kidz у баптистській церкві Гілфорда в однойменному місті.

Графиня Весекська Софі / Фото: Getty Images

57-річна Софі мала чудовий вигляд в темно-синьому оксамитовому жакеті під яким була синя водолазка та смарагдові штани-дудочки. Доповнила образ туфлями від LK Bennett з лакованої шкіри та з круглими носами, а також сумкою Sophie Habsburg.

Образ графиня Весекська доповнила двокольоровими сережками-висячками, на грудях у неї виблискував кулон на довгому ланцюжку, макіяж був легкий і в натуральних відтінках, а волосся розпущене.

До речі, у штанях такого ж кольору ми бачили Софі нещодавно на іншому заході.

Графиня Софі Весекська / Фото: Getty Images

Софі — улюблена невістка королеви Єлизавети II, яка найбільше сумувала і не могла стримати емоцій на публіці, коли відбувалося прощання з монархинею.

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