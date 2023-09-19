У жакеті та штанях-кльош: принцеса Уельська приїхала до благодійної організації

Принцеса Уельська сьогодні відвідала некомерційну благодійну організацію з надання допомоги молоді Streets of Growth, яка розташована у східному Лондоні.

41-річна Кейт знову продемонструвала образ у штанному костюмі. Все-таки люблять королівські особи восени носити саме такі речі.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса вийшла у світ в бежевому ансамблі. На ній був приталений жакет, білий топ під ним та штани-кльош. Костюм від Roland Mouret Кетрін поєднала з гостроносими бежевими туфлями від Gianvito Rossi. Принцеса зробила гарне укладання хвилями, манікюр її знову був у світлому відтінку, а на обличчі легкий денний макіяж.

До речі, нова зачіска Кейт стала предметом розмов останнім часом. Деякі експерти запевняють, що принцеса пофарбувала волосся, наростила пасма для об'єму, а також зробила чубок-шторку.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Днями ми згадували образи принцеси Уельської з чубчиками, які вона колись носила. Сьогоднішня її зачіска нам теж до вподоби.

Читайте також: