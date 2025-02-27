У жакеті та спідниці-міді: королева Камілла організувала прийом у Букінгемському палаці

У королеви Камілли вчора видався дуже насичений день.

Вдень Камілла з чоловіком королем Чарльзом відвідали індійський ресторан у Лондоні, куди приїхали, щоб допомогти запакувати ящики для пожертв на Карнабі-стріт у Лондоні.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

А ввечері Її Величність провела прийом із фіналістами, суддями та знаменитими читачами на честь фіналу конкурсу творчого листа BBC у Букінгемському палаці.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева з'явилася на прийомі в чорному жакеті та синій спідниці-міді від Fiona Clare, взута у високі замшеві чоботи Russell & Bromley, доповнивши свій образ браслетом Van Cleef & Arpels та діамантовою брошкою у вигляді корони.

У Камілли також було її фірмове укладання та макіяж на обличчі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, з якою незвичайною брошкою королева Камілла приїжджала з візитом до Кентербері.

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