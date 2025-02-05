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У жакеті та спідниці-плісе: королева Камілла відвідала урочисту вечерю

У жакеті та спідниці-плісе: королева Камілла відвідала урочисту вечерю

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Дружина короля Чарльза підтримує багато ініціатив, які допомагають просувати ідею читання книжок.

Королева Камілла відвідала вечерю, на якій було відзначено благодійну діяльність лондонської бібліотеки за підтримки письменників та розширення доступу до її великих ресурсів, включаючи 1 мільйон книжок, доступних для запозичення з її полиць.

Камілла є покровителькою бібліотеки від 2012 року. І не секрет, що Її Величність є пристрасною прихильницею переваг читання у будь-якому віці.

Гелена Бонем Картер та королева Камілла / © Instagram британської королівської сім'ї
Гелена Бонем Картер та королева Камілла / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

На захід Камілла приїхала у чорному аутфіті – жакеті на замку та спідниці-плісе, що мало досить незвичайний вигляд, бо королева рідко носить щось подібне. На грудях у неї була пришпилена брошка-черепашка, посипана діамантами, з єдиною перлиною в центрі, що належала покійній королеві Єлизаветі II.

Перед вечерею королева зустрілася і поговорила з президенткою бібліотеки Геленою Бонем Картер та запрошеним спікером Стівеном Фраєм.

Раніше, нагадаємо, ми показували, як Камілла у чорному спідничному костюмі у смужку відвідала середню школу, яка є частиною фонду Mulberry Schools Trust.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

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