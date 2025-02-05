У жакеті та спідниці-плісе: королева Камілла відвідала урочисту вечерю

Королева Камілла відвідала вечерю, на якій було відзначено благодійну діяльність лондонської бібліотеки за підтримки письменників та розширення доступу до її великих ресурсів, включаючи 1 мільйон книжок, доступних для запозичення з її полиць.

Камілла є покровителькою бібліотеки від 2012 року. І не секрет, що Її Величність є пристрасною прихильницею переваг читання у будь-якому віці.

Гелена Бонем Картер та королева Камілла / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

На захід Камілла приїхала у чорному аутфіті – жакеті на замку та спідниці-плісе, що мало досить незвичайний вигляд, бо королева рідко носить щось подібне. На грудях у неї була пришпилена брошка-черепашка, посипана діамантами, з єдиною перлиною в центрі, що належала покійній королеві Єлизаветі II.

Перед вечерею королева зустрілася і поговорила з президенткою бібліотеки Геленою Бонем Картер та запрошеним спікером Стівеном Фраєм.

Раніше, нагадаємо, ми показували, як Камілла у чорному спідничному костюмі у смужку відвідала середню школу, яка є частиною фонду Mulberry Schools Trust.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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