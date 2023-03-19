У жакеті та спідниці плісе: принцеса Како взяла до рук лопату, щоб посадити дерево

Принцеса Како — друга дочка принца Акісіно та принцеси Акісіно, член Японської імператорської родини, взяла участь у церемонії висадки дерев у саду Кайракуен у Міто.

28-річна принцеса для урочистого виходу одягла синій кардиган, джемпер у тон і довгу максіспідницю плісе, яка чудово гармонувала з її образом. А також одягла милі квіткові сережки і зібрала волосся позаду шпилькою. Принцеса Како взяла до рук лопату та посадила дерево.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Зазвичай висаджуванням дерев займаються члени британської королівської родини. Часто за таким заняттям фотографують короля Чарльза III, його дружину Каміллу чи Кейт та Вільяма Уельських. Але, японцям традиція не чужа також.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

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