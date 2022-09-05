У жакеті та в картатій спідниці: принцеса Анна відвідала кінні змагання

Королівська принцеса Анна вихідними разом із братом Чарльзом була присутня на Іграх горян у Бремері, у Шотландії. Вони представляли Її Величність королеву Єлизавету II, яка через проблеми зі здоров'ям прибути не змогла.

На Іграх 72-річна принцеса з'явилася в зеленому пальті з червоними ґудзиками в тон яким підібрала шарф і берет. Принцеса була у чудовому настрої, багато сміялася. З прикрас її образ доповнювали маленькі перлинні сережки-цвяшки та брошка на пальті.

Принцеса Анна, принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

А вчора принцеса Анна прибула на четвертий день Land Rover Burghley Horse Trials 2022 у Стемфорді, Лінкольншир. Це найбільше у світі змагання з кінного спорту категорії 5*, визнане провідними вершниками у всьому світі своєю головною метою змагань.

Її Високість була одягнена в темно-червоний жакет, на який пришпилила золоту брошку у вигляді коня, вона також одягла картату спідницю і взула туфлі-лофери із замші та вставок лакованої шкіри.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

В руках принцеса несла маленьку чорну сумку, її волосся було зібрано у традиційну зачіску, а на губах була червона помада. У вухах Анни сяяли золоті сережки.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому дочка Єлизавети II має саме титул королівської принцеси.

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