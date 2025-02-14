У жакеті в дрібний горошок і перловому намисті: Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі

Очільниця Єврокомісії одягла один зі своїх улюблених жакетів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула на зустріч лідерів ЄС і Канади у будівлі Європейської ради у Брюсселі. Її сфотографували разом із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і президент Європейської ради Антоніо Костою.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула обрала для своєї появи діловий образ. На ній був приталений жакет пісочного відтінку у дрібний білий горошок, блідо-жовтий топ і чорні прямі штани. Аутфіт політикиня доповнила чорними шкарпетками і чорними туфлями із золотою фурнітурою.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Вона зробила акуратне укладання і ніжний макіяж. На руках у фон дер Ляєн був золотий годинник і обручка, на шиї – улюблене перлинне намисто, а у вухах – сережки-цвяшки з камінням.

Джастін Трюдо одягнув сірий костюм, білу сорочку і милу зелену краватку з принтом квітів. А Антоніо Коста обрав темно-синій костюм у смужку, білу сорочку і синю краватку теж із квітами.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у жакеті кольору індиго з золотими ґудзиками з'явилася на саміті в Будапешті.

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