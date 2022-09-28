У жакеті в горох і з сережками-пусетами: новий образ очільниці Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у щотижневому засіданні колегії уповноважених у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Там політикиня постала у білій блузці, бежево-пісковому жакеті з дрібним гороховим принтом і чорні штани.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула зробила собі акуратне укладання, макіяж із рожевою помадою, а очі підкреслила чорним олівцем на повіках, прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а шию – перлинним намистом.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на форумі у Словенії фон дер Ляєн з'явилася у рожевому жакеті з картатим принтом.

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