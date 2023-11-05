У жакеті в горошок і з синьо-жовтою срічкою на грудях: Урсула фон дер Ляєн зустрілася із Зеленським на київському вокзалі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала з робочим візитом до Києва. Прибула до української столиці вона потягом. На залізничному вокзалі її зустрів президент України Володимир Зеленський.

Вони разом привітали працівників залізничного транспорту з їхнім професійним святом і вручили їм державні нагороди – ордени "За заслуги" III ступеня, а одному залізничнику присвоєно почесне звання "Заслужений транспортник України".

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Із потяга президентка Єврокомісії вийшла у приталеному бежевому жакеті у горошок, кремовій блузці і чорних прямих штанях.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

До жакету Урсула прикріпила жовто-блакитну стрічку. Свій діловий аутфіт політикиня доповнила улюбленим перлинним намистом і перлинними сережками-пусетами.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Зеленський і фон дер Ляєн провели спільну пресконференцію. Очільниця Європарламенту виступила також у Верховній Раді.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на британський саміт із питань безпеки штучного інтелекту у місті Блетчлі Урсула фон дер Ляєн прибула у жакеті гарбузового кольору.

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