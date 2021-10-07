У жакеті в клітинку та на підборах: новий вихід Марини Порошенко

Колишня перша леді України знову вийшла у світ у картатому жакеті.
Марина Порошенко відвідала відкриття відділення трудової реабілітації Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Дарницького району. Там їй провели екскурсію та показали, чим займаються діти.
На своїй новоствореній сторінці в Instagram експерша леді опублікувала світлини звідти.
"Денис, "озброєний" шуруповертом, під пильним наглядом викладача майструє заготовку для нового стільця і розповідає, що самостійно заробив уже 800 гривень, виготовляючи меблі.
Тепер щодня він разом із іншими киянами з інвалідністю зможе здобувати професійну підготовку у новому Відділенні трудової реабілітації Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Дарницького району на Поліській, 14. Тут шиють, обробляють дерево, готують смачні страви, виготовляють посуд, а крім того — опановують IT-спеціальності у сучасному комп’ютерному класі.
Відкриття такого відділення – ще один крок у формуванні інклюзивного суспільства у столиці. Щоб люди з інвалідністю мали можливість не тільки отримати освіту, а і здобути професію, працевлаштуватися і бути повноправними учасниками суспільного життя", - написала Марина Анатоліївна.
Цього дня пані Порошенко продемонструвала стриманий образ. На ній був чорний приталений жакет у клітинку, білий топ та чорна спідниця міді.
Лук вона доповнила чорними туфлями на стійких підборах. Марина зробила собі укладання з прикореневим об'ємом, ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила перловими сережками.
До речі, нещодавно пані Порошенко виходила у світ у картатому чорно-білому жакеті. У такому аутфіті вона відвідала "NEOсвітній Арсенал" у "Мистецькому Арсеналі".
У схожому картатому жакеті на цьому самому фестивалі з'явилася і перша леді України – Олена Зеленська.
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