У жакеті в принт "гусяча лапка" та штанях-сопілках: королева Летиція повторила образ

51-річна королева Летиція з'явилася на публіці в чорно-білому образі. Її лук складався з подовженого двобортного жакета в принт "гусяча лапка" від Uterqüe вартістю 179 євро, який вона одягала вже багато разів і поєднувала його з чорними штанами-сопілками та шкіряними туфлями-човниками на невисоких підборах від Pretty Ballerinas.

Королева Летиція і король Філіп VI / Фото: Getty Images

Летиція підкреслила образ перлинними сережками-висячками, своєю улюбленою золотою каблучкою Coreterno, зробила класичний макіяж у бронзових відтінках і уклала волосся, яке трохи підстригла.

Королева Летиція і король Філіп VI / Фото: Getty Images

Днем раніше король Філіп VI, королева Летиція та їхня старша донька принцеса Леонор – майбутня королева Іспанії – були присутні на урочистому відкритті 15-х законодавчих зборів в іспанському парламенті.

Королева Летиція, король Філіп VI і принцеса Леонор / Фото: Getty Images

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