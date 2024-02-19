У жакеті в принт "собачий зуб" та на підборах: королева Софія на заході у Мадриді

Мати короля Філіпа VI відвідала новий діалізний центр Лос-Льянос III в Мадриді.

На захід Софія приїхала у твідовому жакеті в принт "собачий зуб", під яким мала молочну блузку, а також одягла чорні штани-кльош зі стрілками. Взута її Величність була в черевики на невисоких підборах. А в руках несла невелику шкіряну сумку на короткій ручці.

У королеви у вухах були сережки з камінням, на шиї кілька ланцюжків, волосся укладене в її фірмову зачіску, а макіяж ледь помітний на обличчі.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Іспанська королева досі носить взуття на підборах. Минулого разу вона відвідала церемонію складання присяги перед прапором у казармах Королівської гвардії "Ель Рей" в Ель-Пардо і також з'явилася на публіці в елегантному аутфіті.

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