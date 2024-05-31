У жакеті в смужку і з хусткою-паше: Олена Зеленська відвідала фабрику-кухню

Перша леді України у діловому образі побувала у Бучанському районі.

Олена Зеленська відвідала фабрику-кухню "ГотуЇмо", а також взяла участь у виїзній нараді з реформи шкільного харчування.

Ще перша леді відвідала Синяківський та Бучанський ліцеї, де подивилися, як розігрівають і подають на стіл обіди, доставлені у спеціальних боксах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська постала у білій сорочці і чорному жакеті у ледь помітні смужки, у кишені якого була чорна хустка-паше з принтом.

Вона зробила укладання з боковим проділом, легкий макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у синьому костюмі і з сережками-кільцями зустрілася з медиками.

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