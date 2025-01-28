У жакеті від Dolce & Gabbana і з впевненим поглядом: Білий дім презентував офіційний портрет Меланії Трамп

Перша леді США позувала на світлині у діловому чорно-білому образі.
Білий дім презентував офіційний портрет першої леді США Меланії Трамп, виконаний у чорно-білих кольорах. Його авторкою є бельгійська фотохудожниця Режин Махо, яка, до речі, зробила першу офіційну світлину Меланії Трамп, коли та стала першою леді США у 2017 році.
На портреті дружина президента постала у діловому образі. На ній були чорні штани і чорний однобортний жакет Turlington з габардину, з гострими лацканами та трьома клапанами над кишенями від бренду Dolce & Gabbana, вартістю 2900 доларів.
Костюм перша леді скомбінувала з білою сорочкою з розстібнутим верхнім ґудзиком. У неї було укладання з локонами і виразний макіяж.
Позувала Меланія на тлі панорамного вікна, поклавши руки на стіл. Її погляд був впевненим і проникливим.
Нагадаємо, Меланія Трамп продемонструвала нове вбрання у стилі мілітарі.
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