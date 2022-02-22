У жакеті відтінку металік і з саквояжем: стильний вихід королеви Софії

83-річна іспанська королева Софія продовжує виконувати свої королівські обов'язки.

Королева Софія прибула сьогодні на вручення премії "Ібероамериканське заступництво" Фонду Каллії у Королівській академії образотворчих мистецтв Сан-Фернандо у Мадриді.

На цю зустріч мати короля Філіпа VI, який, до речі, вже одужав від коронавірусу і теж відвідав сьогодні захід зі своєю дружиною Летицією, приїхала в ефектному луці/

Королева Софія / Getty Images

Софія одягла блискучий жакет відтінку металік і чорні широкі штани, до яких підібрала замшеві ботильйони на підборах, а в руках несла маленьку сумку-саквояж. У королеви був французький манікюр, на зап'ясті виблискував годинник і браслет, на шиї було намисто з каміння, а у вухах сережки-кліпси з бірюзою. Софія зробила лаконічне укладання та макіяж, і була у захисній масці.

Раніше Її Величність з'являлася також у жакеті і на високих підборах на зустрічі з опікунською радою Фонду нирок Іньїго Альвареса де Толедо в готелі Rosewood Villa Magna, в Мадриді.

Королева Софія / Getty Images

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