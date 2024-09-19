У жакеті, вузьких джинсах та кросівках: Зара Тіндалл на кінних змаганнях

Дочка принцеси Анни була заскочена на кінних трасах Бленгеймського палацу в Оксфордширі.

Зара Тіндал готувалася до старту кінних змагань Blenheim Palace Horse Trails у середу. Цього дня наїзниця мала простий та досить стильний вигляд у темно-синьому жакеті на блискавці та з поясом на талії, який носила у поєднанні з чорними вузькими джинсами.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Тіндалл доповнила образ елегантними кросівками, схожими на кросівки "Boston" від Fairfax and Favor, які Зара носила багато разів. З аксесуарів Зара обрала сонцезахисні окуляри Belleville від Monc і годинник на зап'ястя, а ось свою заручальну каблучку цього разу одягати не стала.

Раніше Тіндал також фотографували на змаганнях, а ми показували вам фото, який вигляд має наїзниця без макіяжу.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

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