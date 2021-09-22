У жакеті з атласними лацканами і золотими ґудзиками: Бріжит Макрон з чоловіком сходила на виставку

У жакеті з атласними лацканами і золотими ґудзиками: Бріжит Макрон з чоловіком сходила на виставку

Перша леді Франції обрала для свого виходу стриманий, але стильний аутфіт.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина — Бріжит Макрон — відвідали виставку "Колекція Морозових. Ікони сучасного мистецтва", яка триває у Фонді Луї Віттон у Парижі. На виставці представлено 200 шедеврів французького і російського сучасного мистецтва з колекції братів Михайла та Іван Морозових.

Бріжит Макрон / Associated Press

У цей день перша леді продемонструвала стильний образ. На ній був темно-синій жакет з атласними лацканами і золотими ґудзиками, блузка в тон і темно-сині прямі штани. Костюм Бріжит поєднала з темно-синіми замшевими туфлями.

Бріжит Макрон / Associated Press

На обличчі у неї була чорна маска. Стильне укладання і макіяж з акцентом на очах завершили аутфіт Макрон.

Бріжит Макрон / Associated Press

Еммануель був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку і краватку. Він мав гармонійний вигляд з образом дружини.

Бріжит Макрон / Associated Press

До слова, Бріжит любить не лише штанні костюми, але і короткі сукні, якими підкреслює свої стрункі ноги.

Бріжит Макрон / Associated Press

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