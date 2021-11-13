У жакеті з баскою та на підборах: Джилл Байден поклала вінок на могулу Невідомого солдата

Перша леді прилетіла до Вірджинії.
Перша леді США Джилл Байден та президент Джо Байден взяла участь у церемонії покладання вінків на честь 100-річчя могили Невідомого солдата на Арлінгтонському національному цвинтарі у штаті Вірджинія.
Для заходу дружина президента одягла строгий темно-синій костюм, що складався з елегантного жакета з баскою та поясом із пряжкою, а також спідниці-олівця до колін. Під костюм перша леді одягла шовковий синій топ.
А ось завершили цей ансамбль замшеві туфлі-човники, перлинні сережки та браслет, а також кілька ланцюжків із золотими підвісками.
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