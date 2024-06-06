У жакеті з баскою та спідниці-міді: Акшата Мурті в елегантному луку приїхала на захід із чоловіком

Сьогодні, 6 червня, у Нормандії відзначаються 80-ту річницю, присвячену висадці десанту та операції "Оверлорд" 1944 року під час Другої світової війни. Це була стратегічна операція західних союзників з антигітлерівської коаліції, з висадки військ в Нормандії, що почалася рано вранці 6 червня 1944 року і закінчилася 25 серпня 1944 року, після чого союзники перетнули річку Сену, звільнили Париж і продовжили наступ до французько-німецького кордону.

Акшата Мурті та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Ріші Сунак взяв участь у пам'ятній церемонії та покладанні вінків разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою. А його дружина Акшата Мурті поспілкувалася із ветеранами.

Акшата Мурті / Фото: Associated Press

44-річна Акшата мала елегантний вигляд у молочно-білому жакеті з баскою та спідниці-міді у дрібний принт. Образ її доповнювали сині замшеві туфлі на підборах, і мініатюрна сумка до тону якої Акшата підібрала капелюх з пласкими полями. У неї був лаконічний макіяж, волосся зібране в низький хвіст, на грудях пришпилена брошка "Червоний мак", а на пальці блищала каблучка з великим діамантом. Ріші Сунак був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та бордову тонку краватку.

Акшата Мурті та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Днем раніше подружжя відвідало пам'ятний захід у Портсмуті, звідки й почалася військова операція 1944 року. На ньому Акшата з'явилася у ніжно-рожевому костюмі.

Акшата Мурті та Ріші Сунак / Фото: Getty Images

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