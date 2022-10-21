У жакеті з блискавками на рукавах і білій блузці: Бріжит Макрон сходила на ярмарку сучасного мистецтва

Перша леді Франції у стильному костюмі улюбленого бренду відвідала культурний захід.
Бріжит Макрон вчора, 20 жовтня, відвідала відкриття ярмарки сучасного мистецтва Paris+ від Art Basel у Temporary Grand Palais в Парижі. Першій леді провели екскурсію, вона оглянула всі експозиції.
Бріжит з'явилася там у чорних штанях і жакеті від Louis Vuitton із блискавками на рукавах. Аутфіт вона доповнила білою блузкою з коміром-стійкою і золотими ґудзиками.
Перша леді зробила укладання з прикореневим об'ємом і традиційний макіяж з акцентом на очах. На руці у неї була її улюблена масивна каблучка із синіми камінчиками.
Нагадаємо, на похорон королеви Єлизавети II Бріжит прийшла в капелюсі з вуаллю та класичному пальті.
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