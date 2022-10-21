У жакеті з блискавками на рукавах і білій блузці: Бріжит Макрон сходила на ярмарку сучасного мистецтва

Бріжит Макрон вчора, 20 жовтня, відвідала відкриття ярмарки сучасного мистецтва Paris+ від Art Basel у Temporary Grand Palais в Парижі. Першій леді провели екскурсію, вона оглянула всі експозиції.

Бріжит з'явилася там у чорних штанях і жакеті від Louis Vuitton із блискавками на рукавах. Аутфіт вона доповнила білою блузкою з коміром-стійкою і золотими ґудзиками.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді зробила укладання з прикореневим об'ємом і традиційний макіяж з акцентом на очах. На руці у неї була її улюблена масивна каблучка із синіми камінчиками.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на похорон королеви Єлизавети II Бріжит прийшла в капелюсі з вуаллю та класичному пальті.

Читайте також: