У жакеті з блискавкою і на шпильках: колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс на інавгураціїї Трампа

Камала Гарріс в образі total black з'явилася на церемонії у Капітолії.

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс разом із чоловіком Дугласом Емгоффом відвідали інавгурацію президента США Дональда Трампа, яка відбулася у ротонді Капітолію у Вашингтоні.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Там Камала з'явилася у чорному вбранні, яке складалося з жакета на блискавці з коміром і накладними клапанами, а також прямих штанів зі стрілками. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями на шпильках.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

У неї було укладання з локонами, макіяж із шоколадною помадою, чорні перлинні сережки-пусети у вухах, золоті браслети і каблучки з камінням на руках.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

На вулиці Гарріс була помічена в елегантному чорному пальті, шкіряних рукавичках і з чорно-білою хусткою з принтом від Hermès на шиї.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

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