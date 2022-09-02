У жакеті з червоною облямівкою: новий вихід прессекретарки Байдена

Карін Жан-П'єр поповнила гардероб новим жакетом.
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Перед журналістами вона зявилася у новому діловому образі. На ній був темно-синій жакет із червоною облямівкою і білий топ.
Лук вона доповнила улюбленими золотими сережками, ланцюжком і браслетом.
Карін зробила макіяж із рожевою помадою і бежево-персиковими тінями.
Минулого разу Жан-П'єр одягла на брифінг яскраво-червону сукню із короткими рукавами цікавого крою.
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