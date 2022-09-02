У жакеті з червоною облямівкою: новий вихід прессекретарки Байдена

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Перед журналістами вона зявилася у новому діловому образі. На ній був темно-синій жакет із червоною облямівкою і білий топ.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Лук вона доповнила улюбленими золотими сережками, ланцюжком і браслетом.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Карін зробила макіяж із рожевою помадою і бежево-персиковими тінями.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Минулого разу Жан-П'єр одягла на брифінг яскраво-червону сукню із короткими рукавами цікавого крою.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Читайте також: