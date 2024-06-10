У жакеті з деніму і на високих підборах: стильна Бріжит Макрон на виборчій дільниці

Перша леді у стильному образі прийшла на вибори.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали виборчу дільницю в Ле-Туке-Парі-Плаж під час виборів до Європейського парламенту.

Фотографи зазнімкували, як подружжя заходило до кабінок, щоб віддати свої голоси.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді була одягнена у жакет із деніму із золотими ґудзиками, блакитну блузку з краваткою-бантом і джинси-кльош. Вбрання вона скомбінувала з коричневими шкіряними ботильйонами на грубій підошві і високих підборах.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит зробила об'ємне укладання, улюблений макіяж смокі-айс і завершила лук золотими каблучками.

На Еммануелі був темно-синій костюм, біла сорочка і темно-синя краватка.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на державній вечері у Єлисейському палаці з нагоди офіційного візиту подружжя Байденів Бріжит Макрон постала у білосніжній сукні з прозорими рукавами, декорованій ґудзиками з одного боку.

Читайте також: