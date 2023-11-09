У жакеті з квітковою вишивкою: Олена Зеленська відвідала прем'єру фільму про Україну

Олена Зеленська у межах свого візиту до Франції відвідала премʼєру третього фільму про Україну – "З Україною в серці" французького режисера і філософа Бернара-Анрі Леві.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Бернар-Анрі Леві презентував фільм про Україну / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Україна оселилася в серці у французького режисера, схоже, назавжди. За останні понад півтора року великої війни Бернар-Анрі постійно відвідував нашу країну.

Був у деокупованому Херсоні, Купʼянську й інших звільнених містах. Проводив повітряні тривоги з українськими школярами в підвальних укриттях. Спілкувався з нашими захисниками й захисницями безпосередньо на лінії фронту. Неподалік Кліщіївки, яку нещодавно було звільнено завдяки силі, майстерності й витримці наших військових. У Часовому Ярі, біля Бахмуту, в інших містах Донеччини та Запоріжжя. Саме тут відбувалися зйомки третього фільму про нашу незламну націю в червні – вересні 2023 року", - написала перша леді у дописі в Instagram.

Фільм "З Україною в серці" / Фото: Instagram Олени Зеленської

Бернар-Анрі Леві / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Олена постала у чорній сорочці і чорному діловому жакеті з квітковою вишивкою з лімітованого дропу "Земле, квітни" українського бренду ALTER REBEL.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у сірому двобортному жакеті з флористичною аплікацією виступила на 42-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у штаб-квартирі організації в Парижі.

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