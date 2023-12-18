У жакеті з паєтками і на підборах: Джилл Байден в ефектному образі прибула до військової бази

Перша леді обрала для свого виходу модний лук.

Президента США Джо Байдена і його дружина Джилл Байден прибули до Нью-Касла на базу національної гвардії Делавера.

Із літака перша леді вийшла у стильному аутфіті. На ній був двобортний сірий картатий жакет, прикрашений прозорими паєтками, і спідниця міді графітового кольору.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Вбрання Джилл доповнила темними замшевими чоботами на підборах. Вона зробила укладання з боковим проділом, макіяж із акцентом на очах і завершила лук золотими сережками.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джо був одягнений у чорний піджак, олімпійку, смугасту сорочку, темно-сині штани і чорне взуття.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден в улюбленому яскраво-малиновому костюмі відвідала медичний центр у Каліфорнії.

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