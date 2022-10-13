У жакеті з переробленої тканини та лоферах Gucci: принцеса Беатріс та її стильний чоловік вийшли у світ

Подружжя було присутне на VIP-прев'ю Frieze Art Fair 2022 у Ріджентс-парку в Лондоні. Принцеса Йоркська була одягнена в чорний жакет Твіда Zara з білими манжетами і срібними ґудзиками з переробленої тканини. Під жакетом у принцеси була біла сукня-сорочка. А взута Беа була в пару лоферів від Gucci вартістю 645 фунтів стерлінгів.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Фото: Getty Images

Також у принцеси була маленька чорна сумка Sac De Jour Nano від Saint Laurent із гладкої шкіри, що висіла через плече. Ціна сумки 1570 фунтів стерлінгів. Принцеса розпустила волосся і зробила легкий макіяж, акцентувавши увагу на мерехтливих тінях світлого відтінку.

Її чоловік Едоардо теж мав стильний вигляд і був у синьому костюмі, білій сорочці та з темно-синім шарфом у дрібний білий горох на шиї.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Едоардо і Беатріс мають спільну доньку Сієнну, яка народилася у вересні 2021 року. Нещодавно ми розповідали, як принцеса Йоркська худла після народження дитини.

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