У жакеті з поясом та мінішортах: принцеса Марія-Олімпія сходила на модний показ

Грецька принцеса Марія-Олімпія відвідала модне шоу Лондонського тижня моди.
Принцеса Марія-Олімпія була зазнімкована фотографами дорогою на показ Burberry у британській столиці. Одягнена дівчина була в мініатюрні шорти кольору хакі та подовжений смугастий жакет із широким поясом, що підкреслює талію.
Лук свій принцеса доповнила шкіряними мюлями на невисоких підборах і синьою сумкою на ремінці-ланцюжку, що висіла на плечі. У Марії-Олімпії було розпущене біляве волосся, легкий макіяж підкреслював природну красу обличчя, а з прикрас був лише тонкий ланцюжок на шиї.
Раніше ми показували, як принцеса в джемпері та чорних штанях прийшла на івент із Памелою Андерсон.
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