У жакеті з поясом та мінішортах: принцеса Марія-Олімпія сходила на модний показ

Принцеса Марія-Олімпія була зазнімкована фотографами дорогою на показ Burberry у британській столиці. Одягнена дівчина була в мініатюрні шорти кольору хакі та подовжений смугастий жакет із широким поясом, що підкреслює талію.

Лук свій принцеса доповнила шкіряними мюлями на невисоких підборах і синьою сумкою на ремінці-ланцюжку, що висіла на плечі. У Марії-Олімпії було розпущене біляве волосся, легкий макіяж підкреслював природну красу обличчя, а з прикрас був лише тонкий ланцюжок на шиї.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, як принцеса в джемпері та чорних штанях прийшла на івент із Памелою Андерсон.

Памела Андерсон, принцеса Марія-Олімпія та Джиа Коппола / Фото: Getty Images

Читайте також:

Світські виходи принцеси Греції Марії-Олімпії (17 фото)