У жакеті з принтом і сірих штанях: Урсула фон дер Ляєн прибула на саміт в Італії

В італійському місті Борго Егнація сьогодні, 13 червня, стартував 50-й саміт країн G7, на якому говоритимуть про підтримку України. На нього прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Її зустріла прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

На Урсулі був світлий жакет із принтом і без ґудзиків, біла блузка, сірі штани, шкарпетки сірого відтінку і бежеві туфлі.

Урсула фон дер Ляєн і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Вона зробила укладання з прикореневим об'ємом і легкий макіяж. У вухах у неї були сережки-цвяшки з чорним камінням, а на шиї – улюблене перлинне намисто.

Урсула фон дер Ляєн і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

А Джорджа Мелоні обрала для свого аутфіту пудровий топ і костюм світлого відтінку, який складався з жакета і штанів-палацо, і світло-бежеві гостроносі туфлі.

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