У жакеті з рожевою підкладкою і з великою сумкою: Джилл Байден із сім'єю поїхала на острів, щоб відсвяткувати Новий рік

Фотографи зазнімкували, як президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден сідали на борт Air Force One на базі ВПС Ендрюс, штат Меріленд. Президентська родина вирушила на острів Санта-Крус у Карибському морі, Американські Віргінські острови, щоб там відсвяткувати Новий рік.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Для перельоту перша леді обрала чорний жакет із рожевою підкладкою, бантом і плісуванням ззаду, а також джинсову сорочку, білі штани і сині кеди.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Джилл доповнила легким укладанням, макіяжем із акцентом на очах, лаконічними сережками, годинником і золотими браслетами. У руці перша леді несла велику солом'яну сумку з синіми ручками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у чорний жакет, смугасту сорочку, сині штани і чорні туфлі.

На одному з фото президентське подружжя зазнімковане після прибуття в аеропорт Генрі Е. Ролсена, що у Санта-Крусі. Разом із ними з літака вийшла їхня онука Наталі Байден.

Джилл, Джо і Наталі Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у костюмі кольору фуксії прочитала дітям у лікарні казку.

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