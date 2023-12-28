У жакеті з рожевою підкладкою і з великою сумкою: Джилл Байден із сім'єю поїхала на острів, щоб відсвяткувати Новий рік

Перша леді США обрала для перельоту комфортний аутфіт.
Фотографи зазнімкували, як президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден сідали на борт Air Force One на базі ВПС Ендрюс, штат Меріленд. Президентська родина вирушила на острів Санта-Крус у Карибському морі, Американські Віргінські острови, щоб там відсвяткувати Новий рік.
Для перельоту перша леді обрала чорний жакет із рожевою підкладкою, бантом і плісуванням ззаду, а також джинсову сорочку, білі штани і сині кеди.
Свій аутфіт Джилл доповнила легким укладанням, макіяжем із акцентом на очах, лаконічними сережками, годинником і золотими браслетами. У руці перша леді несла велику солом'яну сумку з синіми ручками.
Байден був одягнений у чорний жакет, смугасту сорочку, сині штани і чорні туфлі.
На одному з фото президентське подружжя зазнімковане після прибуття в аеропорт Генрі Е. Ролсена, що у Санта-Крусі. Разом із ними з літака вийшла їхня онука Наталі Байден.
Нагадаємо, Джилл Байден у костюмі кольору фуксії прочитала дітям у лікарні казку.
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