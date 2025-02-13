У жакеті з твіду та улюбленій шкіряній спідниці: королева Летиція на прийомі

Королева Летиція провела кілька аудієнцій у палаці Сарсуела у Мадриді.

Летиція прийняла представників експертних комітетів газети 65ymas, довідкового видання для людей похилого віку. На цій зустрічі королева хотіла продемонструвати близькість та професіоналізм та обрала лаконічний та елегантний образ.

Вона одягла свій улюблений твідовий жакет від люксового бренду Inditex, який у її гардеробі від 2017 року і поєднувала його із бордовою спідницею-олівцем зі штучної шкіри від Hugo Boss, яку також носила багато разів. До речі, схожа спідниця, але тільки зеленого кольору є у герцогині Сасекської Меган.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Образ свій Летиція доповнила туфлями-човниками бордового кольору на невисокому підборі, улюбленою золотою каблучкою Coreterno, одягла сережки-пусети, розпустила волосся і зробила макіяж у рожевих відтінках. Летиція мала чудовий вигляд.

Днем раніше королева у штанному костюмі кольору марсала відвідувала лікарню разом зі своїм чоловіком королем Філіпом VI.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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