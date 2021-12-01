У жакеті з V-подібним вирізом та спідниці: Олена Зеленська взяла участь у форумі

У жакеті з V-подібним вирізом та спідниці: Олена Зеленська взяла участь у форумі

Перша леді України показала у соцмережі світлини із заходу.

Олена Зеленська вчора, 30 листопада, відвідала форум громадянського суспільства під гаслом "Незалежна Україна – це країна рівних можливостей!" у Києві.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

У ньому взяло участь понад 500 представників українських та міжнародних громадських організацій, волонтерів, експертів, які обмінялися досвідом у створенні суспільства рівних можливостей.

В Instagram перша леді виклала знімки із заходу, де вона з'явилася у діловому образі. На Олені був сірий костюм, який складався із жакету із V-подібним вирізом та спідниці довжини міді. Костюм вона поєднала зі світло-блакитною сорочкою із плісованими манжетами.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Пані Зеленській зробили хвилясте укладання та ніжний макіяж. У вухах були сережки-кільця. Свій аутфіт вона завершила манікюром вишневого кольору.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Хтось бачить на вулиці просто перехожих. Та, знаючи статистику, можна побачити дещо більше.

Кожен 10-й, хто поспішає на роботу та з роботи, їде поряд у транспорті, – волонтер. Тобто знаходить час та сили робити щось безкоштовно для суспільства. Рятує. Годує. Вчить та консультує тих, кому потрібна порада. Просто допомагає фізично там, де в когось не вистачає сил. Це і є громадянське суспільство, де кожному – не байдуже, нічия хата не скраю. Де кожен може долучитися до змін, а не чекати, доки їх зробить хтось інший.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Такі люди були сьогодні на форумі громадянського суспільства. Це найбільший у країні майданчик змін та обміну досвідом для тих, чия мета – суспільство рівних можливостей для кожної людини. І тут самій державі – без суспільства – не впоратися", - написала Олена.

Раніше перша леді відкрила Тиждень інклюзивності та різноманіття. Там вона постала у білій сорочці і сіро-бежевому картатому костюмі-трійці, який складався із приталеного жакету, жилетки і широких штанів. Вбрання вона доповнила бежевими човниками.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Читайте також: