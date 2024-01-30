У жакеті з вишивкою та спідницею: королева Камілла у новому образі з'явилася на прийомі

Королева Камілла зустріла вчора чоловіка Чарльза під час виписки з лондонського госпіталя, а вже сьогодні повернулася до роботи.

Поки монарх відпочиває та зосереджений на роботі вдома, королева відвідала прийом у Віндзорському замку. Він був організований для авторів, ілюстраторів та палітурників, які брали участь у створенні нової колекції Мініатюрної бібліотеки, представленої поряд з ляльками королеви Марії.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла приїхала на зустріч у темно-синьому жакеті з білою вишивкою та спідниці, а взула чорні чоботи із замші на невисоких підборах. Цього разу вона носила однакові перлинні сережки, кілька золотих підвісок на шиї з медальйонами на яких вигравірувані імена її онуків, а також кілька браслетів одягла на зап'ястя, прозорим лаком покрила нігті і зробила макіяж. На її пальці виблискувала заручальна каблучка з великим діамантом. А укладання було, як завжди, бездоганним.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора під час виписки короля Чарльза Камілла з'явилася перед камерами в синій сукні Anna Valentine, улюбленій чорній кейпнакидці і в руках тримала сумку DeMellier London. Королева буквально сяяла, а її чоловік вітав натовп людей, що зібралися на виході з лондонської клініки.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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