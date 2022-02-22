У жакеті Zara і з улюбленою сумкою: герцогиня Кембриджська прилетіла до Данії

У жакеті Zara і з улюбленою сумкою: герцогиня Кембриджська прилетіла до Данії

22 і 23 лютого дружина принца Вільяма перебуватиме в Копенгагені, в Данії.

Відомо, що герцогиня Кембриджська зустрінеться з королевою Данії Маргрете II, а також кронпринцесою Мері, дружиною спадкового принца і старшого сина королеви — кронпринца Фредеріка.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Перший захід, який відвідала герцогиня – це візит до Університету Копенгагена, де Кейт ознайомиться з дослідницьким проєктом Copenhagen Infant Mental Health Project, спрямованим на підтримку емоційного добробуту дітей та їхніх сімей. Тема психічного здоров'я для герцогині Кейт дуже важлива і вона підтримує багато різних проєктів у цій галузі.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Для першої появи на публіці герцогиня обрала червоний двобортний жакет від Zara з твіду, під яким була біла сорочка з глибоким V-подібним вирізом від ME+EM та доповнила образ чорними штанями-кльошами зі стрілками та замшевими човниками на підборах.

В руках Кейт тримала улюблену сумку чорного кольору від Aspinal of London, на шиї у герцогині красувалася золота підвіска з перлиною від Monica Vinader і вона одягла сережки від Daniella Draper та Annoushka, також із перлинними підвісками.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Гарне укладання та легкий денний макіяж завершували образ герцогині. Кетрін приїхала до Данії, щоб просувати свою роботу у Центрі раннього дитинства Королівського фонду.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

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