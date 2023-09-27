У жакеті Zara, штанах та балетках: принцеса Кейт у новому луку з'явилася на публічному заході

У Сіттінборні Кетрін приєдналася до Portage Session у рамках своєї кампанії "Формуючи нас", присвяченій ранньому дитинству. Portage — це сервіс, який підтримує дітей з обмеженими можливостями та особливими освітніми потребами, а також їхні сім'ї.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

На публіці Кетрін з'явилася у добре знайомому нам червоному жакеті від Zara, бежевому топі та чорних штанях, а взута була не в туфлі-човники на підборах, а замшеві балетки зі шкіряними пряжками від Boden. У цьому жакеті Кейт прилітала до Данії у лютому 2022 року.

З прикрас на принцесі були лаконічні золоті сережки-кільця Spells of Love, годинник Cartier, а також каблучки – заручальна принцеси Діани, обручка та каблучка-вічності. Волосся принцеси було зібрано в низький гарний пучок, а спереду був чубчик, розділений на дві сторони. Макіяж на обличчі Кетрін був дуже натуральний і легкий.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

А вчора принцеса Уельська відвідувала сімейну текстильну фабрику AW Hainsworth у Лідсі, де продемонструвала стильний аутфіт у штанному костюмі. З цього приводу ми зібрали для вас добірку її образів у костюмах.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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