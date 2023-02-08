У жакеті Zara та білих кедах: принцеса Уельська приїхала до коледжу та захопила спортивною формою

Принцеса Уельська зустрілася сьогодні з капітаном Прітою Чанді, яка повернулася з експедиції через Антарктиду.

Раніше Кейт підтримала капітана Пріту Чанді, яка в жовтні 2022 року лише планувала експедицію через Антарктиду як покровителька. Чанді, офіцер і фізіотерапевт, яка нині служить у британській армії, хотіла стати першою жінкою, яка сама і без підтримки перетне Антарктиду в подорожі довжиною понад 1000 миль (1600 кілометрів).

Принцеса Уельська та Пріта Чанді / Фото: Associated Press

Сьогодні принцеса Уельська вітала капітана особисто під час відвідин коледжу Ландау Форте у Дербі (рідного коледжу Пріти). І привітала Чанді з тим, що вона побила світовий рекорд з найдальшої одиночної полярної експедиції без підтримки в історії.

Як пише People, капітан Чанді тепер відвідує школи по всій Великій Британії, щоб поділитися своєю історією та посланням, що надихає.

Принцеса Уельська та Пріта Чанді / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт приєдналася до студентів, які брали участь у заходах, пов'язаних з експедицією Чанді та її підготовкою до неї, включаючи кілька прикладів того, як вона тренувалася і які продукти вона споживала. Кетрін зняла свій білий блейзер від Zara і одягла спеціальні ремені, щоб теж трохи потренуватися. Фотографи зазнімкували, як принцеса тягла за собою кілька шин підлогою, імітуючи те, як Чанді тягне свої сані. "Мені потрібно трохи потренуватися", — сказала Кейт після тренування.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса мала чудовий вигляд і продемонструвала хорошу фізичну форму. Під блейзер вона одягла молочно-білу трикотажну кофту і була у синіх штанах зі стрілками та поясом. А взула білі кеди від Veja. Волосся її було розпущене, у вухах були сережки-кільця з підвісками, а на обличчі легкий денний макіяж.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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