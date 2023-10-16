У жакеті Zara та чорних штанях: принцеса Кейт побувала на чемпіонаті регбі у Франції

Принцеса Уельська з сім'єю була цими вихідними у Франції.
Як покровителька Футбольного союзу регбі та Футбольної ліги регбі, принцеса Кетрін відвідала чвертьфінальний матч чемпіонату світу з регбі між Англією та Фіджі на стадіоні "Марсель" у Марселі.
Поява Кейт на матчі з регбі відбулася наступного дня після того, як її чоловік принц Вільям з їхнім старшим сином принцом Джорджем відвідали гру між Уельсом та Аргентиною, яка також відбулася на стадіоні "Марсель".
Кейт була в двобортному жакеті від Zara і в чорних штанях і чорних гостроносих туфлях, на плечі у неї висіла стьобана сумка від Chanel, на зап'ясті був улюблений годинник від Cartier, а на пальці заручальна каблучка з сапфіром. Також Кетрін нафарбувала нігті світлим лаком.
Її волосся було ідеально укладене красивими локонами, а на обличчі був легкий денний макіяж. Також вона, здається, трохи підстригла кінчики.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про лайфгаки, які зроблять ваше волосся таким само красивим, як у принцеси Уельської.
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