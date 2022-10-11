У жакеті Zara та з новою прикрасою на шиї: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом приїхали на радіо

Принц та принцеса Уельські приділяють велику увагу проблемам психічного здоров'я. Повідомляється, що Вільям та Кейт провели спеціальний випуск новин Radio 1 у рамках Всесвітнього дня психічного здоров'я.

Члени королівської сім'ї стали репортерами на один день та організували спеціальний випуск, орієнтований на молодь, щоб обговорити важливість психічного здоров'я. Знімком поділилися у своїх акаунтах у соціальних мережах.

Учора принцеса Кейт сказала слухачам у трейлері, що сьогодні Newsbeat звучатиме трохи по-іншому.

Принц і принцеса Уельські давно працюють над приверненням уваги до проблем психічного здоров'я, які захлеснули ціле покоління молодих людей у Британії, і багато в чому це сталося через соціальні мережі.

«Багато людей не усвідомлюють, що їм потрібно, поки це насправді не відбувається… Ви можете жити одним життям за одну хвилину, і щось кардинально змінюється, і ви розумієте, що вам не обов'язково мати інструменти чи досвід, щоб мати можливість впоратися з цим», сказав принц Вільям.

Фото: Getty Images

Цього дня на роботу принцеса Уельська прийшла у молочному жакеті від Zara. До якого підібрала кофту в тон та чорні штани. У неї був гарний макіяж у натуральних відтінках, а волосся розпущене і красиво укладене хвилями. Також ми помітили незвичайну для Кейт прикрасу на шиї – це великий золотий ланцюг із кулоном у вигляді серця, а у вухах – маленькі золоті сережки.

Принц Вільям був у сірому костюмі та світло-синій сорочці. Вони із дружиною сиділи по центру на спільній фотографії з іншими учасниками програми.

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