У жакеті, зелених штанях та лакованих туфлях: герцогиня Софі приїхала до Суррею

Герцогиня Единбурзька Софі здійснила візит до молодіжного та громадського центру Hale у Сурреї.

Центр Hale — це ресурс, що надає широкий спектр послуг, заходів та місць для зустрічей для людей різного віку. Люди були раді вітати королівську особу.

Для нової появи на публіці 59-річна герцогиня обрала осінній аутфіт. Софі одягла штани-кльош зеленого кольору та коричневий подовжений жакет, поєднувала це все з лакованими червоними туфлями-човниками на підборах та лососевим джемпером.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Герцогиня доповнила свій образ золотими сережками-висячками, кількома золотими браслетами, світлим манікюром та макіяжем у натуральних відтінках, а біляве волосся розпустила. В руках вона несла сумку в принт зебри.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали вам про заручальну каблучку герцогині Софі, а також про те, чому воно дуже схоже на прикрасу покійної королеви Єлизавети II.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

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