У жилетці з глибоким вирізом на декольте: леді Амелія Віндзор на вечірці

Британська королівська особа досить часто виходить у світське суспільство. Цього разу на Амелії був чорний гладкий жилет від Reformation за 175 доларів, поєднала вона його із прямими штанами та грубими чорними черевиками. А в руках тримала яскраво-рожеву сумку Samoe Samoe.

На шиї у Амелії було золоте кольє у вигляді ланцюга, на зап'ясті — золотий браслет, вона зробила яскраво-червоний манікюр, а на пальцях було багато різних каблучок. Дівчина розпустила волосся, зробила легкий вечірній макіяж лише трохи акцентувавши увагу на очах і нанесла на губи напівпрозорий блиск.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно леді Амелію було визнано "найкрасивішою" королівською особою. Вона є онукою герцога Кентського, двоюрідного брата королеви Єлизавети II та двоюрідною племінницею Її Величності, а також троюрідною сестрою принца Вільяма та принца Гаррі.

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