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У жилеті і штанях з низьким посадженням: Іванка Трамп похизувалася тонкою талією і пласким животом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
875
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У жилеті і штанях з низьким посадженням: Іванка Трамп похизувалася тонкою талією і пласким животом

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Донька колишнього президента США поділилася новим селфі із відпустки. Де саме відпочиває, вона не зізналася.

Іванка Трамп опублікувала на своїй сторінці в Instagram селфі, яке зробила у дзеркалі.  На ньому вона постала у досить цікавому образі у стилі Вестерн.

На Іванці був чорний вкорочений жилет і чорні штани кльош із низьким посадженням, які вона прикрасила поясом із масивною металічною фурнітурою. У такому луку Трамп продемонструвала тонку талію і плаский живіт.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп
Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Схоже, що у такому вигляді Іванка збиралася кататися верхи на коні.

Нагадаємо, минулого разу Іванка Трамп показала ефектний аутфіт у вінтажній сукні своєї покійної матері, у якій вона сходила на вечірку.

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Дата публікації
Перегляди
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