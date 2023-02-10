У жилеті і штанях з низьким посадженням: Іванка Трамп похизувалася тонкою талією і пласким животом

Донька колишнього президента США поділилася новим селфі із відпустки. Де саме відпочиває, вона не зізналася.

Іванка Трамп опублікувала на своїй сторінці в Instagram селфі, яке зробила у дзеркалі. На ньому вона постала у досить цікавому образі у стилі Вестерн.

На Іванці був чорний вкорочений жилет і чорні штани кльош із низьким посадженням, які вона прикрасила поясом із масивною металічною фурнітурою. У такому луку Трамп продемонструвала тонку талію і плаский живіт.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Схоже, що у такому вигляді Іванка збиралася кататися верхи на коні.

Нагадаємо, минулого разу Іванка Трамп показала ефектний аутфіт у вінтажній сукні своєї покійної матері, у якій вона сходила на вечірку.

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