У жилеті, штанях та капелюсі: королева Мері відвідала відкриття оленячого парку

Королева Мері відновила свої королівські обов'язки після короткої приватної відпустки з королем Фредеріком X та їхніми дітьми.

Днями Її Величність з'явилася на відкритті оленячого парку у Копенгагені.

Королева Мері / Фото: Getty Images

52-річна королева Мері одягла цього дня сірий джемпер з візерунком Polo Ralph Lauren, стьобаний жилет зверху від Seeland, штани зеленого кольору Harkila espana portugal і завершила образ сірим капелюхом з широкими полями.

Королева розпустила і трохи накрутила волосся, зробила макіяж і нюдовий манікюр, а у неї на пальці виблискувало кілька каблучок.

На відкритті Дір-парку Мері випустила оленя та спілкувалася з шанувальниками.

У Instagram данського королівського палацу опублікували більше знімків та написали:

"Дайргейвен на північ від Копенгагена містить багатосотрічну історію оленів, що пасуться — і сьогодні була написана нова історія, коли Її Величність королева допомогла випустити двох оленів у новій частині Дайргейвена. Відбулося це у зв'язку з тим, що сьогодні Дайргейвен виріс на чверть, коли коли Єгерсборг Гегн був включений до складу великої природної території".

Королева Мері / Фото: Getty Images

У зв'язку із заходом королева також виступила з промовою, після чого відкрила монограму Його Величності короля на червоних воротах зоопарку. За традицією вензель воріт змінюється при зміні престолу.

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Нагадаємо, минулого тижня королева Мері оглянула варту під час заходу, присвяченого 75-річчю створення Національної гвардії у Музеї Свободи у Копенгагені.

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