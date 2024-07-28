У жилеті та дуже довгих штанях: стильна Меган Маркл відвідала бізнес-саміт

Меган Маркл відвідала Гемптонс, де побувала на бізнес-саміті. Там до неї приєднався підприємиця Джеймі Керн Ліма, яка заснувала IT Cosmetics. Передбачається, що Меган відвідує саміт, щоб зібрати поради перед власним запуском бренду American Riviera Orchard, над яким вона зараз працює.

Хазяйкою бізнес-саміту є Емі Гріффін, ключова інвесторка у такі бренди, як Bumble, Goop та Hello Sunshine. Серед інших учасників — дизайнерка Міша Нону та експертка з макіяжу Вікторія Джексон, які обидва близькі з герцогинею Сассекською, повідомляє Hello!

Меган, швидше за все, також зустрічалася з Гвінет Пелтроу та Різ Візерспун, які були присутні на заході разом із акторкою Лорою Дерн та телеведучою Кеті Курік. До зустрічі з принцом Гаррі Меган вела блог про стиль життя The Tig, але напередодні весілля закрила його. Вже давно ходять чутки, що герцогиня хоче поновити блог.

Bobbi Brown limited her comments



Thank god! We don't have time for hateful comments!!



Look at Meghan! I LOVEEEE як ми будемо в нашому backless, halter era!!!! #HarryAndMeghanWon #MeghanMarkleIsLoved pic.twitter.com/Jbv0dtjX2K — IAmSage (@SageKnowsAll) July 27, 2024

Дружина принца Гаррі мала чудовий вигляд і була у лляному подовженому жилеті від бренду St. Agni кольору вівсянки і дуже довгих штанях-кльош, які буквально волочилися підлогою. Вона зібрала волосся в хвіст, одягла чорні сонцезахисні окуляри Heidi Merrick, на її зап'ясті був годинник Сartier, браслети теж Сartier і Lorraine Schwartz на шиї виблискувало кольє Сartier з жовтого золота з діамантами та намисто Ariel Gordon Jewel.

Нещодавно стало відомо, що чоловік Меган, принц Гаррі, обмірковує можливу поїздку до Великої Британії влітку, щоб зустрітися зі своєю родиною. Стало також відомо, що принц не візьме із собою дружину та дітей і він навіть озвучив причину, через яку це не станеться найближчим часом.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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