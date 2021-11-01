У жилеті з переробленого поліестеру: перший вихід герцогині Кембриджської на саміті COP26

У жилеті з переробленого поліестеру: перший вихід герцогині Кембриджської на саміті COP26

Герцог і герцогиня Кембриджські прибули до Глазго на 26 Конференцію Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату і відвідали перший захід.

Королівська пара відвідала спортивний центр Alexandra Park Sports Hub, щоб зустрітися зі скаутами з усього регіону і дізнатися більше про кампанію скаутів #PromiseToThePlanet. Мільйони скаутів з усього світу намагаються розповісти про наслідки зміни клімату та закликають кожного боротися з ним.

Кейт і Вільям в Глазго / Associated Press

Герцогиня і принц зустрілися з Льюїсом Хоуї — одним із амбасадорів кампанії "На один крок зеленіше", який закликає шотландські школи не викидати надлишки їжі, а готувати з них обіди для тих, хто потребує в екологічній упаковці. А також пара була присутня на занятті для молоді, що демонструє навички, яким навчає молодь скаутський рух для боротьби зі змінами клімату.

Герцогиня Кейт / Associated Press

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Кейт мала чудовий вигляд і одягла затишний стьобаний жилет від бренду Ganni, який вона поєднала з чорними джинсами, чорною водолазкою та своїми улюбленими черевиками See By Chloe. Цей жилет Кейт створений зі 100% переробленого поліестеру. У герцогині було розпущене і укладене локонами волосся, на обличчі був денний макіяж, а у вухах дуже маленькі золоті сережки-кільця. Принц Вільям був у синьому джемпері, джинсах та блакитній сорочці. Пара планує влаштувати прийом для ключових учасників ініціативи Sustainable Markets Initiative, а також переможців та фіналістів першої премії Earthshot Prize Awards.

Кейт і Вільям в Глазго / Associated Press

Нагадаємо, 26-та Конференція Організації Об'єднаних Націй щодо зміни клімату триватиме від 31 жовтня протягом двох тижнів та завершиться 12 листопада. Вона мала відбутися 2020 року, але була відкладена через пандемію COVID-19.

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