У жовтій блузці і спідниці-олівці: дружина Сергія Тігіпка знялася у стильній фотосесії для глянцю

Дружина колишнього віцепрем'єра України, бізнесмена і банкіра Сергія Тігіпка - Алла Зіневич – відсвяткувала своє 38-річчя. З цієї нагоди жінка знялася у стильній фотосесії для журналу L'Officiel Ukraine.

Світлини вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зіневич продемонструвала ефектні образи. Вона постала перед камерою в жовтій блузці з золотистими ґудзиками від українського бренду Iva Nerolli і білій спідниці-олівці з розрізом. Доповнили лук акуратна зачіска, елегантні сережки, каблучка від Guzema Fine Jewelry та ніжний макіяж.

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На іншому фото – чорно-білому – Алла зазнімкована у білій сорочці і з довгими сережками у вигляді колосків пшениці від українського бренду Bevza.

Позувала вона також у синьому штанному костюмі і з кулоном у вигляді герба на ланцюжку.

"Я дуже ціную те, що бренди зараз працюють. Тому я хочу присвятити нашу зйомку їм. Це велика підтримка країни, економіки та армії. Низький уклін та мій заклик купувати все, що зроблено в Україні. Давайте підтримувати один одного у цей складний час, разом ми непереможні! У нас одна мотивація – перемога. І весь бізнес йде до цього, підтримуючи економіку країни на своєму фронті", - написала Зіневич у дописі.

Нагадаємо, Алла Зіневич роззповіла, що їй допомагає тримати себе у прекрасній формі.

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