У жовтій сорочці і зі стильними сережками: Олена Зеленська на зустрічі у Києві

Перша леді обговорила тему підтримки ментальне здоров'я всіх, хто навчається й навчає.
Олена Зеленська зустрілася у Києві з директором з питань освіти та навичок міжнародної Організації економічного співробітництва та розвитку – Андреасом Шляйхером.
Світлини із зустрічі вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Перша леді зазначила, що Андреас Шляйхер розробив тестування PISA (міжнародний рейтинг якості освіти), у якому бере участь Україна.
"Воно не перевіряє, чи засвоїли учні зміст освітньої програми, а оцінює, як вони можуть використовувати здобуті знання та навички в реальному житті.
І тут ментальне здоров’я – і вчителів, і дітей – відіграє дуже важливу роль. Говорили про це сьогодні з паном Шляйхером у контексті можливої співпраці в цьому напрямі", – написала Зеленська.
Там дружина президента постала у чорному діловому костюмі і жовтій сорочці. Образ Олена доповнила гарною зачіскою з легкими локонами, ніжним макіяжем і стильними золотими сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська з'явилася на обкладинці словенського видання у вбранні на затин і з брошкою-колоском.
Читайте також: