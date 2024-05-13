У жовтій сукні без рукавів: Меган Маркл повторила образ під час прийому у Нігерії

У неділю в День матері Меган Маркл разом із чоловіком принцом Гаррі відвідала прийом у Будинку губернатора у Лагосі.

Цього разу герцогиня Сассекська з'явилася на публіці у жовтій сукні без рукавів від Carolina Herrera, яку носила раніше щонайменше двічі – під час фотосесії, коли була вагітна дочкою Лілібет та на першому дні народження її сина Арчі.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

До сукні Меган підібрала рожеві босоніжки на підборах Aquazzura, сережки-диски Jennifer Meyer Jewelry та золоте намисто Aurate New York за 15 тисяч доларів. На зап'ясті Меган носила ті самі браслети — тенісний від Ariel Gordon Jewelry, Сartier і ще один браслет від Lorraine Schwartz.

Принц Гаррі доповнив піджак і штани, які раніше носив чорною краваткою.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

Під час візиту до резиденції губернатора обговорювалися питання психічного здоров'я, а також "Ігри нескорених" принца Гаррі, а конкретніше питання про те, у який час їх можна буде провести в Нігерії.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Завершення їхньої подорожі в Лагосі мало особливе значення, оскільки вона відображала історичний візит батьків принца Гаррі, короля Чарльза та принцеси Діани під час офіційного державного візиту 1990 року.

Принцеса Діана та принц Чарльз відвідують Державний дім у Лагосі, Нігерія, березень 1990 року. Діана одягнена у яскраву сукню Bellville Sassoon. / Фото: Getty Images

Під час своєї офіційної поїздки Сассекські виступали за поінформованість про психічне здоров'я та рекламували "Ігри нескорених", у яких Нігерія вперше взяла участь минулого року.

Читайте також: